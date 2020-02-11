В правительстве назвали условия для возмещения процентов по кредитам на покупку земли

11 февраля, 2020, 17:12

Государство будет возмещать проценты по кредитам на покупку земли сельскохозяйственного назначения, если это будет отвечать нескольким условиям

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Размер кредита, по которому государство согласится погасить часть процентов, должен составлять до 5 млн грн.

В случае, если заемщик уже участвует в программе дешевых кредитов под 5-7-9% годовых, то возмещение по сельскохозяйственным кредитам не предоставят.

Для заемщиков, которые будут брать кредит на развитие животноводства, государство согласится возместить часть процентов по кредитам до 15 млн грн

"Для нас важно поддержать украинских аграриев, предоставить необходимые ресурсы для развития их бизнеса. Мы стремимся сделать так, чтобы фермер мог создать новые рабочие места, на которых бы работали украинцы и получали за это достойную зарплату", - сообщил Милованов.

Всего на программы удешевления кредитов аграриям в правительстве предусмотрели 1,2 млрд грн на весь 2020 год, на программы поддержки аграриев в целом планируют потратить 4,2 млрд грн.