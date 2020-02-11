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Espreso.tvОбществоВ порту оккупированной Ялты затонуло судно

В порту оккупированной Ялты затонуло судно


фото: Крим.Реалії
В Ялте в акватории пассажирского порта 11 февраля затонула одномачтовая яхта, пришвартованная у пятого причала

Причиной затопления судна стала пробоина корпуса, сообщает Крым.Реалии.

"Не учли сильную штормовую погоду и не выставили необходимые швартовые растяжки. Волной ударило о стену пристани, пробило корпус, протечка - судно затонуло", - рассказали в комментарии соседи по пристани.

Люди не пострадали, но на данный момент яхта легла на дно. Из воды видна только мачта. Спасательные работы затруднены из-за штормовой погоды.

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