В порту оккупированной Ялты затонуло судно

11 февраля, 2020, 19:15

В Ялте в акватории пассажирского порта 11 февраля затонула одномачтовая яхта, пришвартованная у пятого причала

Причиной затопления судна стала пробоина корпуса, сообщает Крым.Реалии.

"Не учли сильную штормовую погоду и не выставили необходимые швартовые растяжки. Волной ударило о стену пристани, пробило корпус, протечка - судно затонуло", - рассказали в комментарии соседи по пристани.

Люди не пострадали, но на данный момент яхта легла на дно. Из воды видна только мачта. Спасательные работы затруднены из-за штормовой погоды.