В Польше ветром сдуло с дороги школьный автобус: 5 пострадавших
11 февраля, 2020, 13:39
В Великопольском воеводстве Польши произошло ДТП с участием школьного автобуса
Об этом сообщает RMF24 .
В школьном автобусе ехали 23 детей в возрасте от 7 до 14 лет. С ними было двое сопровождающих.
Автобус съехал с дороги, пересек придорожную канаву и остановился на поле. При этом транспортное средство не перевернулся, что позволило избежать большего количества пострадавших.
Как сообщил Анджей Боровяк, представитель пресс-службы полиции Познани, автобус был снесен с дороги сильным порывом ветра.
Всего в аварии пострадало пятеро детей. В одного ребенка сильно травмирована ладонь, в других незначительные повреждения.
Накануне ветер сорвал крышу на горнолыжном курорте Польши, в результате чего молодая женщина и ребенок погибли и еще двое получили травмы.
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