В Польше ветром сдуло с дороги школьный автобус: 5 пострадавших

11 февраля, 2020, 13:39

В Великопольском воеводстве Польши произошло ДТП с участием школьного автобуса

Об этом сообщает RMF24 .

В школьном автобусе ехали 23 детей в возрасте от 7 до 14 лет. С ними было двое сопровождающих.

Автобус съехал с дороги, пересек придорожную канаву и остановился на поле. При этом транспортное средство не перевернулся, что позволило избежать большего количества пострадавших.

Как сообщил Анджей Боровяк, представитель пресс-службы полиции Познани, автобус был снесен с дороги сильным порывом ветра.

Всего в аварии пострадало пятеро детей. В одного ребенка сильно травмирована ладонь, в других незначительные повреждения.

Накануне ветер сорвал крышу на горнолыжном курорте Польши, в результате чего молодая женщина и ребенок погибли и еще двое получили травмы.