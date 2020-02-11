В оккупированном Крыму умерла 96-летняя связная УПА Феодосия Кобылянская

11 февраля, 2020, 19:03

В крымском селе Раздольное умерла бывшая связная УПА, 96-летняя Феодосия Кобылянская, пережившая пытки и лагеря советского режима

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал настоятель и секретарь прихода ПЦУ в Раздольненском районе отец Ярослав Гюнтер.

"Мне сообщили друзья Феодосии Карловны. Ситуация была критической... Последние три-четыре года она принимала инсулин. А до этого она специальную диету использовала и была на таблетках", - отметил отец Гюнтер.

Как рассказал друг Феодосии Кобылянской, также житель села Раздольное, Анатолий Заболоцкий, женщина умерла в воскресенье, 9 февраля, у себя дома. Во вторник, 11 февраля, ее похоронили на центральном кладбище Раздольного.

Феодосия Кобылянская родилась в селе Микулинцы на Тернопольщине. После школы поступила в Организацию украинских националистов, а в 1943 году стала связной УПА. В июне 1946 года ее выследили и арестовали. Была осуждена по двум статьям: 54-1а УК УССР - измена родине, и 54-11 - участие в контрреволюционной организации. Ей присудили 10 лет лагерей. После суда Феодосию Кобылянскую сначала отправили на лесоповал - в лагерь возле Красноярска, так называемый "КрасЛаг", затем перевели в Казахстан в "СтепЛаг".

После смерти Иосифа Сталина приговор Феодосии пересмотрели. В целом, она провела девять лет в лагерях и еще год - в свободном поселении в Караганде. Затем переехала в село Раздольное в Крыму. После развала Советского Союза была реабилитирована. В 1990-х годах Феодосия Кобылянская снова начала заниматься общественно-политической деятельностью, в частности - основала районную организацию Конгресса украинских националистов.