 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ оккупированном Крыму умерла 96-летняя связная УПА Феодосия Кобылянская

В оккупированном Крыму умерла 96-летняя связная УПА Феодосия Кобылянская


фото: Радіо Свобода
В крымском селе Раздольное умерла бывшая связная УПА, 96-летняя Феодосия Кобылянская, пережившая пытки и лагеря советского режима

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал настоятель и секретарь прихода ПЦУ в Раздольненском районе отец Ярослав Гюнтер.

"Мне сообщили друзья Феодосии Карловны. Ситуация была критической... Последние три-четыре года она принимала инсулин. А до этого она специальную диету использовала и была на таблетках", - отметил отец Гюнтер.

Как рассказал друг Феодосии Кобылянской, также житель села Раздольное, Анатолий Заболоцкий, женщина умерла в воскресенье, 9 февраля, у себя дома. Во вторник, 11 февраля, ее похоронили на центральном кладбище Раздольного.

Феодосия Кобылянская родилась в селе Микулинцы на Тернопольщине. После школы поступила в Организацию украинских националистов, а в 1943 году стала связной УПА. В июне 1946 года ее выследили и арестовали. Была осуждена по двум статьям: 54-1а УК УССР - измена родине, и 54-11 - участие в контрреволюционной организации. Ей присудили 10 лет лагерей. После суда Феодосию Кобылянскую сначала отправили на лесоповал - в лагерь возле Красноярска, так называемый "КрасЛаг", затем перевели в Казахстан в "СтепЛаг".

После смерти Иосифа Сталина приговор Феодосии пересмотрели. В целом, она провела девять лет в лагерях и еще год - в свободном поселении в Караганде. Затем переехала в село Раздольное в Крыму. После развала Советского Союза была реабилитирована. В 1990-х годах Феодосия Кобылянская снова начала заниматься общественно-политической деятельностью, в частности - основала районную организацию Конгресса украинских националистов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать