В Одессе снова сняли мемориальную доску соратнику Сталина Калинину

11 февраля, 2020, 14:28

В центре Одессы активисты демонтировали мемориальную доску председателю президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину, которую подрядчик, реставрирует дом, снова установил на фасад здания

Об этом написал Демьян Ганул на своей странице в Facebook.

"Только что силами общественности демонтировано доску Калинину. Я уже сообщал о демонтаже этой доски, но, как оказалось, подрядчик, который занимался реконструкцией дома, наплевал на закон и повесил доску в другое место", - написал Ганул.

Он отметил, что доску передано в краеведческий музей. Активист также разместил фотографии и видеозапись того, как сегодня проходил демонтаж.

5 февраля в Южном межрегиональном отделении Украинского института национальной памяти заявили о демонтаже мемориального знака, установленного в советские времена на фасаде здания по улице Гоголя, 5, Михаилу Калинину (1875 - 1946) - председателю Президиума Верховного Совета СССР (1936 -1946 ), председателю Центризбиркома СССР (1922-1938), председателю Всероссийского Центризбиркома (1919-1938).

Позже стало известно, что мемориальнуя доску вернули на фасад здания.