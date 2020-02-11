В NASA будут исследовать грибок с ЧАЭС на орбите

11 февраля, 2020, 15:38

Грибок с ЧАЭС, который способен жить при радиации в 500 раз выше нормы, хотят исследовать на борту МКС

Об этом сообщает "Правительственный курьер".

Стены заброшенного энергоблока Чернобыльской АЭС со временем покрылись черной плесенью. Впервые она была описана через 5 лет после аварии - в 1991 году, а затем ученые обнаружили, что грибковые организмы способны поглощать радиацию.

Исследования международной группы ученых показали, что три грибка, содержащие пигмент меланин - Cladosporium sphaerospermum, Wangiella dermatitidis и Cryptococcus neoformans - увеличивали биомассу и накапливали ацетат быстрее в среде, где уровень радиации был в 500 раз выше нормы.

Грибки превращали энергию гамма-излучения в химическую энергию таким образом, как растения с помощью фотосинтеза превращают углекислый газ и хлорофилл в кислород и глюкозу.

Этот процесс известен как радиостимуляция или радиосинтез.

Специалисты NASA считают, что этот механизм можно использовать для создания средств защиты от радиации: солнечной или на атомных электростанциях. Еще одно возможное применение - накопление энергии, что может стать биологической альтернативой солнечным батареям. Ведущий автор исследования Кастури Венкатесваран (Kasthuri Venkateswaran) также не исключает, что радиосинтез может быть полезен для защиты здоровых тканей от ионизирующей радиации при радиотерапии. Кроме того, явление интересное для астробиологии как показатель приспособленности жизни к экстремальным условиям существования.

Ученые NASA планируют поставить на борту МКС эксперимент с чернобыльским грибком. Радиационное излучение на борту космической станции низкое по сравнению с другими частями космоса, но оно высокое по сравнению с поверхностью Земли. Выращивание грибка может открыть новые стороны его природы и продемонстрировать возможности обработки радиации в космической среде.