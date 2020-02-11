В налоговой пояснили, могут ли ФОПы использовать средства с бизнес-счетов на собственные нужды
Соответствующее разъяснение появилось на информационно-справочном ресурсе ДПС.
Там пояснили, что ФЛП - предприниматель и, согласно закону, предприниматели имеют право использовать свою прибыль по своему усмотрению.
"Физическое лицо-предприниматель имеет право свободно пользоваться средствами с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности, при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством", говорится в разъяснении налоговой.
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Напомним, в постановлении Нацбанка от 27 декабря 2019 говорилось, что НБУ внес изменения в Инструкцию об открытии и закрытии банковских счетов . Следовательно, с 3 января, чтобы использовать заработанные средства на собственные нужды предпринимателю придется перевести их на непредпринимательских счет.
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17 января Национальный банк Украины временно приостановил действие комментария о том, что средства со счетов физических лиц предпринимателей могут быть перечислены на счета физлиц не связанных с предпринимательской деятельностью после уплаты налога.
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