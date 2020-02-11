В налоговой пояснили, могут ли ФОПы использовать средства с бизнес-счетов на собственные нужды

11 февраля, 2020, 13:43

В Государственной налоговой службе Украины пояснили, имеют ли физические лица-предприниматели право использовать средства с бизнес-счетов для собственных, не связанных с бизнесом, потребностей

Соответствующее разъяснение появилось на информационно-справочном ресурсе ДПС.

Там пояснили, что ФЛП - предприниматель и, согласно закону, предприниматели имеют право использовать свою прибыль по своему усмотрению.

"Физическое лицо-предприниматель имеет право свободно пользоваться средствами с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности, при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством", говорится в разъяснении налоговой.