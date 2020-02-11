В Китае спрогнозировали, когда может закончиться вспышка коронавируса

11 февраля, 2020, 16:32

В Китае ожидают, что вспышка нового коронавируса должна завершиться в апреле

Об этом заявил ведущий консультант китайского правительства о кризисе, связанном со вспышкой коронавируса, Чжун Наньшань, передает Reuters .

По словам эксперта, пик эпидемии должен наступить в середине или в конце февраля, после чего произойдет снижение заболеваемости на новый вирус.

"Я надеюсь, что эта вспышка может закончиться примерно в апреле. Хотя мы не знаем, почему это так заразительно, что является большой проблемой", - отметил Чжун.

Он отметил, что на данный момент в провинции Гуандун и Чжэцзян наблюдается снижение заболеваемости, что является "хорошим сигналом". При этом Чжун выступил со словами критики в адрес местных властей Уханя, который стал эпицентром распространения нового вируса.

"Местное правительство, местные органы здравоохранения должны нести ответственность за это. Их работа не была выполнена хорошо", - заявил советник китайского правительства.

Как сообщалось, по состоянию на 11 февраля в мире зафиксировано 1018 смертей от коронавируса нового типа. Общее количество больных в мире - 43 105, из них на материковом Китае - 42638.