В Китае начались "чистки" чиновников из-за вспышки коронавируса

11 февраля, 2020, 18:22

Китай начал массовые увольнения чиновников в провинции Хубэй, в которой была зафиксирована вспышка нового коронавируса

Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что с должностей были уволены несколько руководителей Коммунистической партии, среди которых секретарь партии в комиссии по здравоохранению в Хубэе, а также председатель данной комиссии. Кроме того, сотни людей попали под следствие, были уволены или получили предупреждения в Хубэе из-за вспышки коронавируса.

Расследование реагирования должностных лиц на вспышку коронавируса начали Высшее антикоррупционное агентство Китая и Национальная наблюдательная комиссия после смерти китайского врача Чи Веньляна, который первым обнаружил коронавирус в Хубэе, но местные власти обвинили его в распространении ложной информации.

Ранее РБК-Украина писало, что ведущий консультант китайского правительства о кризисе, связанном со вспышкой коронавируса, Чжун Наньшань заявил, что вспышка нового коронавируса должна завершиться в апреле . При этом эпидемия достигнет пика к концу февраля.