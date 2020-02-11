В Китае начались "чистки" чиновников из-за вспышки коронавируса
Об этом сообщает Business Insider.
Отмечается, что с должностей были уволены несколько руководителей Коммунистической партии, среди которых секретарь партии в комиссии по здравоохранению в Хубэе, а также председатель данной комиссии. Кроме того, сотни людей попали под следствие, были уволены или получили предупреждения в Хубэе из-за вспышки коронавируса.
Расследование реагирования должностных лиц на вспышку коронавируса начали Высшее антикоррупционное агентство Китая и Национальная наблюдательная комиссия после смерти китайского врача Чи Веньляна, который первым обнаружил коронавирус в Хубэе, но местные власти обвинили его в распространении ложной информации.
Ранее РБК-Украина писало, что ведущий консультант китайского правительства о кризисе, связанном со вспышкой коронавируса, Чжун Наньшань заявил, что вспышка нового коронавируса должна завершиться в апреле . При этом эпидемия достигнет пика к концу февраля.
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