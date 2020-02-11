В Китае начали тестировать на животных вакцину против коронавируса

11 февраля, 2020, 17:02

В Китае начали тестирование на животных экспериментальной вакцины против коронавируса нового типа

Об этом заявили в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает Xinhua .

Сообщается, что вакцина mRNA была совместно разработана Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, школой медицины при Университете Тунцзы, базирующейся в Шанхае, и компанией Stermirna Therapeutics Co., Ltd.

"Образцы вакцины ввели более чем 100 мышам в воскресенье, 9 февраля", - сообщили в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний.

В центре предупредили, что тестирование на животных - это очень ранняя стадия разработки вакцины, и что еще надо сделать много шагов, прежде чем она будет готова для использования на людях.

Цикл разработки и производства вакцины mRNA короче, чем у традиционных вакцин.

Напомним, в Китае рассчитывают, что вспышка нового коронавируса должна завершиться в апреле . По словам экспертов, пик эпидемии должен наступить в середине или в конце февраля, после чего произойдет снижение заболеваемости.

Как сообщалось, по состоянию на 11 февраля в мире зафиксировано 1018 смертей от коронавируса нового типа. Общее количество больных в мире - 43 105, из них на материковом Китае - 42638.