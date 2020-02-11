В Киеве легковушка врезалась в опору пешеходного моста

11 февраля, 2020, 15:52

В Святошинском районе столицы 11 февраля произошло ДТП

Об этом сообщают Вартови Еспресо .

Водитель на автомобиле Opel Insignia двигался Брест-Литовским шоссе в направлении Киева. По неизвестным обстоятельствах он не справился с управлением, выехал на бордюрный камень, затем на обочину, где через несколько метров врезался в опору пешеходного моста.

Удар был довольно мощным - у машины полностью уничтожена передняя часть, значительные деформации получил салон авто с правой стороны. Водитель ехал в машине один, а также воспользовался поясом безопасности, что и уберегло его от смертельных травм. Его госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.