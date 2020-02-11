В городе Торунь с криками "Польша - для поляков" и матами жестоко избили украинцев

11 февраля, 2020, 15:42

В польском городе Торунь семь нападавших избили иностранцев, среди которых были украинцы

Об этом сообщает Polsat News.

Сотрудники полиции опубликовали изображение пяти преступников, зафиксированные камерами видеонаблюдения.

"Сотрудники торуньской полиции разыскивают мужчин, которые в ночь с субботы на воскресенье избили в торуньском Старом городе иностранцев. По имеющимся данным, инцидент произошел на национальной почве. Изображения преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Офицеры ищут людей, которые могли бы помочь установить личности подозреваемых, а также свидетелей происшествия ", - сообщил представитель полиции Торуня Войцех Хростовский.

Иностранцев избили в ночь с субботы на воскресенье в самом центре города. Следователи установили, что нападавших было семеро.

В результате нападения пострадавшие получили телесные повреждения, не угрожающие их жизни. По неофициальным данным, по крайней мере у одного из пострадавших сломаны кости черепа.

Злоумышленники при нападении среди прочего кричали "Польша для поляков" и "е**ть украинцев!", при этом украинцами были двое из пяти пострадавших. Среди избитых есть и женщина.