В городе Торунь с криками "Польша - для поляков" и матами жестоко избили украинцев
Об этом сообщает Polsat News.
Сотрудники полиции опубликовали изображение пяти преступников, зафиксированные камерами видеонаблюдения.
"Сотрудники торуньской полиции разыскивают мужчин, которые в ночь с субботы на воскресенье избили в торуньском Старом городе иностранцев. По имеющимся данным, инцидент произошел на национальной почве. Изображения преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Офицеры ищут людей, которые могли бы помочь установить личности подозреваемых, а также свидетелей происшествия ", - сообщил представитель полиции Торуня Войцех Хростовский.
Иностранцев избили в ночь с субботы на воскресенье в самом центре города. Следователи установили, что нападавших было семеро.
В результате нападения пострадавшие получили телесные повреждения, не угрожающие их жизни. По неофициальным данным, по крайней мере у одного из пострадавших сломаны кости черепа.
Злоумышленники при нападении среди прочего кричали "Польша для поляков" и "е**ть украинцев!", при этом украинцами были двое из пяти пострадавших. Среди избитых есть и женщина.
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