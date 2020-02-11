В фонде "Бабий Яр" предлагают переименовать станцию метро "Дорогожичи"
Об этом на своей странице в Facebook написал СЕО международного мемориального фонда "Бабий Яр" Макс Яковер.
Яковер напомнил, что станция киевского метро "Дорогожичи" построена возле места массовых расстрелов евреев, которые произошли в Бабьем Яру осенью 1941 года.
"Уже в независимой Украине в этом месте появилась станция метро, которая по всем законам должна была называться" Бабьим Яром ". В Советском Союзе против памяти боролись - сорвали еврейское кладбище и засыпали Бабий Яр, что обернулось Куреневской катастрофой. Нам тоже надо действовать. Превратить место забвения на место памяти! Переименовать станцию, конечно, недостаточно. По переименованием станции должен состояться редизайн ", - сказал Яковер.
Яковер пояснил, что фонд готов покрыть все расходы метрополитена, связанные с переименованием и редизайном станции.
- Напомним, что 27 января в Колонном зале КГГА состоялась мемориальная церемония "Шесть миллионов сердец" , посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста.
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