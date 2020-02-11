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Espreso.tvОбществоУсиление пророссийского окружения в Офисе Зеленского является признаком вероятного реванша в "турборежиме", - Фриз

Усиление пророссийского окружения в Офисе Зеленского является признаком вероятного реванша в "турборежиме", - Фриз


фото: https://eurosolidarity.org/
Кадровые изменения в Офисе Зеленского свидетельствуют о том, что пророссийское окружение президента взяло верх над представителями олигархии

И это может привести к стремительной сдаче национальных интересов - прогнозирует народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз. Об этом она написала на своей странице в сети Facebook .

"На что повлияют последние изменения от "потерпевшего ", или в чем будет заключаться их действие

1. Парламент будут "ломать" на принятие решений о проведении в этом году выборов в ОРДЛО. Легализация сепаратистских режимов и инфильтрация многомиллионного населения с паспортами РФ, которое сейчас находится на временно оккупированных территориях (от 4-6 млн. человек). Прямой удар по нашей унитарности, ведь создает все предпосылки для растерзание Украины.

2. Амнистия боевикам, которые станут активным участниками "срежиссированного" бутафорского избирательного процесса осенью.

3. Принятие законопроекта о двойном гражданстве, что противоречит Конституции и де-юре убивает нашу самоидентификацию ", - прогнозирует Ирина Фриз.

"Резюме: если раньше говорили о" ползучем "или гибридном реванше, то теперь у нас будет реванш в "турборежиме ", ведь время идет, рейтинги и дальше будут сыпаться, а" большой брат "требует расчистить плацдарм. Они "сделают" Украину вместе с Путиным - если мы это позволим ", - предостерегает Ирина Фриз.

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