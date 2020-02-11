Украинских заробитчан в России стало на треть меньше, - исследование

Об этом свидетельствует исследование VoxUkraine .

Чтобы оценить количество трудовых мигрантов, авторы исследования опираются на два статистических источника, поскольку ни один статистический метод не может охватить всех мигрантов.

Специальные модули по миграции за 2012 год и 2017 год "Украинского обследования рабочей силы" (LFS) охватывают мигрантов, которые являются членами домохозяйств в Украине, следовательно, преимущественно временной миграции - регулярной и нерегулярной.

Административные данные стран-партнеров, особенно согласованы Евростатом, касаются всех официально трудоустроенных граждан Украины.

Страны трудоустройства украинских мигрантов, тыс

Обследование рабочей силы (LFS) Данные страны-партнера ** 2012 2017 2012 2017 бывший СССР Беларусь 21 22 данные отсутствуют данные отсутствуют Казахстан данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют Россия 510 343 данные отсутствуют 346 ** страны ЕС Чехия 152 123 103 116 Германия 28 10 112 118 Италия 156 147 225 235 Польша 169 507 122 451 Португалия 21 21 44 32 Испания 53 данные отсутствуют 78 89 Всего в ЕС 779 1177 другие Израиль данные отсутствуют 14 данные отсутствуют данные отсутствуют США данные отсутствуют 23 данные отсутствуют данные отсутствуют Другие страны * 70 93 вместе 1182 1303 * - Разница между общим количеством и перечисленными странами. Данные обследования рабочей силы включают США, Израиль за 2012 год, Испанию за 2017 ** - данные по ЕС получено из Евростата, данные по России - с Росстата Источники: Всемирный банк, Госстат, LFS 2012 года, LFS 2017 года, Евростат, Росстат

"Авторы получили оценку по 2017, исходя из данных стран-партнеров и добавляя около трети мигрантов из данных Украинского обследования рабочей силы, чтобы учесть временных мигрантов. Оценку за 2012 год авторы сформировали по тому же принципу.

Что касается России, где не существует данных о зарегистрированных украинских мигрантов в 2012 году, авторы предположили, что уменьшение количества трудовых мигрантов в РФ, заметное по данным обследования рабочей силы, касается и административных данных по РФ ", - говорится в статье.

Подчеркивается, что оценки по меньшей мере 1,6 млн трудовых мигрантов в 2012 году и - по меньшей мере 2 млн в 2017 - консервативные: они показывают среднее количество трудовых мигрантов за эти годы, а не общее количество людей, задействованных в процессе трудовой миграции.

"Приведенные цифры подтверждают рост миграции рабочей силы в 2012-2017 годах. Хотя, возможно, не такое резкое, как об этом пишут некоторые комментаторы.

Впрочем, оценка по 2017 указывает на значительный рост миграции - 7% (количество трудовых мигрантов, деленная на численность населения трудоспособного возраста). Оценки авторов также в основном совпадают с последними исследованиями ЦЭС, которые оценили среднее количество трудовых мигрантов за 2017 год 2,6 млн человек ", - пишут авторы исследования.

Также подчеркивается, что наблюдается изменение вектора "Восток-Запад" в отношении стран трудоустройства украинских трудовых мигрантов. По приведенный в исследовании время миграция в России уменьшилась минимум на треть, а количество мигрантов в Польше выросло втрое до 0,5 млн.

"Учитывая большое количество украинских мигрантов в Италии и Чехии, Евросоюз является крупнейшим регионом для трудоустройства мигрантов из Украины. Трое из четырех украинских трудовых мигрантов в 2017 году работали в странах ЕС", - говорится в исследовании.