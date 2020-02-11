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Espreso.tvОбществоУкраинских заробитчан в России стало на треть меньше, - исследование

Украинских заробитчан в России стало на треть меньше, - исследование


фото: gorod.lv
В 2012-2017 гг. количество украинских трудовых мигрантов в России упало на треть, зато в Германии их стало в 4.2 раза

Об этом свидетельствует исследование VoxUkraine .

Чтобы оценить количество трудовых мигрантов, авторы исследования опираются на два статистических источника, поскольку ни один статистический метод не может охватить всех мигрантов.

Специальные модули по миграции за 2012 год и 2017  год "Украинского обследования рабочей силы" (LFS) охватывают мигрантов, которые являются членами домохозяйств в Украине, следовательно, преимущественно временной миграции - регулярной и нерегулярной.

Административные данные стран-партнеров, особенно согласованы Евростатом, касаются всех официально трудоустроенных граждан Украины.

 

 

Обследование рабочей силы (LFS)

Данные страны-партнера **
 

2012

2017

2012

2017

бывший СССР

Беларусь

21

22

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Казахстан

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Россия

510

343

данные отсутствуют

346 **

страны ЕС

Чехия

152

123

103

116

Германия

28

10

112

118

Италия

156

147

225

235

Польша

169

507

122

451

Португалия

21

21

44

32

Испания

53

данные отсутствуют

78

89

Всего в ЕС

    

779

1177

другие

Израиль

данные отсутствуют

14

данные отсутствуют

данные отсутствуют

США

данные отсутствуют

23

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Другие страны *

70

93

    

вместе

1182

1303

    

* - Разница между общим количеством и перечисленными странами. Данные обследования рабочей силы включают США, Израиль за 2012 год, Испанию за 2017

** - данные по ЕС получено из Евростата, данные по России - с Росстата

Источники: Всемирный банк, Госстат, LFS 2012 года, LFS 2017 года, Евростат, Росстат

"Авторы получили оценку по 2017, исходя из данных стран-партнеров и добавляя около трети мигрантов из данных Украинского обследования рабочей силы, чтобы учесть временных мигрантов. Оценку за 2012 год авторы сформировали по тому же принципу.

Что касается России, где не существует данных о зарегистрированных украинских мигрантов в 2012 году, авторы предположили, что уменьшение количества трудовых мигрантов в РФ, заметное по данным обследования рабочей силы, касается и административных данных по РФ ", - говорится в статье.

Подчеркивается, что оценки по меньшей мере 1,6 млн трудовых мигрантов в 2012 году и - по меньшей мере 2 млн в 2017 - консервативные: они показывают среднее количество трудовых мигрантов за эти годы, а не общее количество людей, задействованных в процессе трудовой миграции.

"Приведенные цифры подтверждают рост миграции рабочей силы в 2012-2017 годах. Хотя, возможно, не такое резкое, как об этом пишут некоторые комментаторы.

Впрочем, оценка по 2017 указывает на значительный рост миграции - 7% (количество трудовых мигрантов, деленная на численность населения трудоспособного возраста). Оценки авторов также в основном совпадают с последними исследованиями ЦЭС, которые оценили среднее количество трудовых мигрантов за 2017 год 2,6 млн человек ", - пишут авторы исследования.

Также подчеркивается, что наблюдается изменение вектора "Восток-Запад" в отношении стран трудоустройства украинских трудовых мигрантов. По приведенный в исследовании время миграция в России уменьшилась минимум на треть, а количество мигрантов в Польше выросло втрое до 0,5 млн.

"Учитывая большое количество украинских мигрантов в Италии и Чехии, Евросоюз является крупнейшим регионом для трудоустройства мигрантов из Украины. Трое из четырех украинских трудовых мигрантов в 2017 году работали в странах ЕС", - говорится в исследовании.

 

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