Украина и ЕС могут пересмотреть и принять обновленное соглашение о зоне свободной торговли до 2021 года, - еврокомиссар
Об этом еврокомиссар по вопросам соседства и расширения сказал во время совместного с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком брифинга в Киеве, сообщает Укринформ.
"В наших планах есть просмотр Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС и приложений к этому соглашению. Мы планируем сделать всю возможную подготовительную предварительную работу уже в этом году, чтобы как можно скорее провести этот пересмотр в следующем году и подписать все необходимые документы также в следующем году", - сказал Варгеи.
Варгеи также заверил Гончарука, что новый состав Еврокомиссии продолжает поддерживать Украину и будет настаивать на полном выполнении Россией Минских договоренностей.
"Когда речь идет о суверенитете и целостности границ Украины, мы не готовы ни на какие компромиссы в этих вопросах и будем продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул он.
Как сообщалось, в украинском правительстве считают, что пересмотр условий зоны свободной торговли с ЕС откроет новые возможности для усиления торговли с Европейским Союзом.
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