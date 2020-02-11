Украина станет мировым лидером по темпам роста производства курятины в этом году, - Милованов
Об этом сообщил министр экономразвития Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные аналитиков.
"Есть чем гордиться. В 2020 году Украина станет мировым лидером по темпам роста производства курятины. Украина традиционно в ТОПе стран-экспортеров продукции АПК: мы являемся крупнейшим экспортером масла, занимаем второе место в мире по экспорту ячменя, четвертое - по кукурузе. входим в десятку по пшенице, сливочному маслу, семенам масличных. По мясу птицы - занимаем седьмое место", - написал он.
Милованов заявил, что подробнее о состоянии экспорта в АПК и динамике развития сектора вскоре будет говорить во время отчета на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.
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