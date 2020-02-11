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Espreso.tvОбществоУкраина рассчитывает подписать соглашение об открытом авиапространстве с ЕС до конца года, - Гончарук

Украина рассчитывает подписать соглашение об открытом авиапространстве с ЕС до конца года, - Гончарук


фото: Інтерфакс- Україна
Украина и Евросоюз могут подписать соглашение о совместном авиационном пространстве до конца года

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в Киеве на совместном брифинге с еврокомиссаром по вопросам расширения и соседства Оливером Варгеи, сообщает ЕП .

"Мы рассчитываем на подписание соглашения об открытом небе в этом году. Этот документ сейчас в прогрессе", - сказал Гончарук.

Еврокомиссар, в свою очередь, заявил: "Я заверил премьера, что сделаю все возможное для ускорения подписания Соглашения об общем авиационном пространстве. Надеюсь, это произойдет в этом году".

После подписания соглашение еще должен пройти процесс ратификации.

Европейское общее авиационное пространство (САП) - двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя более эффективное и безопасное использование воздушного пространства.

Переговоры о САП с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения до сих пор заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара.

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