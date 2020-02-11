У Путина назвали главного куратора украинского направления

11 февраля, 2020, 12:38

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься "вопросами интеграции" и украинской проблематикой

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс-Украина .

Во время общения с журналистами во вторник Пескова спросили о том, означают ли недавние контакты Козака по тематике обмена пленными то, что кураторство "украинской темы" передали именно ему.

"По крайней мере я пока могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься на своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", - сказал Песков.

По его словам, точная формулировка будет зафиксировано в распределении обязанностей, пока что "не формализовано".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, интеграцией "кого с кем" заниматься Козак, Песков ответил: "Не России и Украины. В России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно".

Отметим, ранее Козака связывали с приднестровским направлением, также он был ответственным за экономическую ситуацию в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.