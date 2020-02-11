 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ Путина назвали главного куратора украинского направления

У Путина назвали главного куратора украинского направления


фото: moldovanews
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься "вопросами интеграции" и украинской проблематикой

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс-Украина .

Во время общения с журналистами во вторник Пескова спросили о том, означают ли недавние контакты Козака по тематике обмена пленными то, что кураторство "украинской темы" передали именно ему.

"По крайней мере я пока могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься на своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", - сказал Песков.

По его словам, точная формулировка будет зафиксировано в распределении обязанностей, пока что "не формализовано".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, интеграцией "кого с кем" заниматься Козак, Песков ответил: "Не России и Украины. В России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно".

Отметим, ранее Козака связывали с приднестровским направлением, также он был ответственным за экономическую ситуацию в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

11 февраля, 2020 вторник

10 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать