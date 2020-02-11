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Espreso.tvОбществоTripAdvisоr и ряд компаний пожаловались на Google в Еврокомиссию

TripAdvisоr и ряд компаний пожаловались на Google в Еврокомиссию

Туристический сервис TripAdvisоr и еще 33 компании обвинили Google в недобросовестном продвижении собственных сервисов и подали жалобу в Еврокомиссию

Об этом пишет Financial Times.

Речь идет о связанных с туризмом приложениях для аренды жилья и авто, бронирования жилья и т. д. Среди сервисов, которые обвинили Google в недобросовестной конкуренции, - TripAdvisor, Expedia, eDreams и HomeToGo.

Компании заявили, что Google выдавал собственные подборки по туристическим запросам пользователей в окне, которое выделялось среди других результатов в выдаче.

"Это позволяет сервису Google получать больше внимания пользователей и кликов, чем любого другого конкурентного сервиса, даже если тот предоставляет более релевантную информацию по поисковому запросу", - считают представители компаний.

Заявители также уверены, что подобное положение дел приводит отрасль к простым поставщикам контента для "единого окна" Google.

В Google с обвинениями не согласны и объяснили появление специального окна тем, что пользователи доверяют Google, а в этом окне выдается "наиболее релевантная информация".

Обвинения в недобросовестной конкуренции были обнародованы за неделю до рассмотрения апелляции Google по штрафу на 2,4 млрд евро, назначенному в 2017 году за манипулирование результатами поиска.

 

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