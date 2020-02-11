Тренером "Днепра-1" станет ассистент Сарре в "Наполи" и "Челси"

11 февраля, 2020, 16:33

Ассистентом главного тренера "Днепра-1" Дмитрия Михайленко станет итальянец Луиджи Ночентини, который работал в "Наполи" и "Челси"

Об этом сообщает fcdnipro.com.

Ночентини вскоре подпишет с "Днепром-1" контракт и станет ассистентом Михайленко. В команде итальянец будет отвечать за тактическое направление.

32-летний Луиджи Ночентини известный благодаря работе с Маурицио Сарре в итальянском "Наполи" и английскому "Челси". Итальянская пресса прозвала тренера "компьютерным мастером".

"Днепр-1" ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины на 8-м месте.