Трамп предлагает выделить $ 760 млн на сдерживание России

11 февраля, 2020, 10:38

Проект бюджета администрации США на 2021 финансовый год предусматривает выделение 763, 8 млн долларов государствам Европы и Центральной Азии для противодействия влиянию России

Президент США Дональд Трамп в своих предложениях отметил, что перед Америкой "возникают вызовы со стороны государств-конкурентов, которые возрождаются, включая Китай и Россию", сообщает DW .

Средства, выделенные США, будут направлены на противодействие российскому влиянию с помощью наращивания возможностей союзников США в области безопасности, и защиты их территориальной целостности.

Часть средств пойдет на поддержку усилий государств-партнеров по прекращению использования российского военного оборудования, а также на устранение экономической зависимости этих стран от России, в частности, в области энергетики и торговли.

24 миллиона предлагается выделить на противодействие российской дезинформации и пропаганде.

В проекте бюджета также предлагается выделить 1,5 миллиарда долларов на противодействие влиянию Китая, а также на борьбу за «безопасность, демократию и экономический рост» в Индо-Тихоокеанском регионе. 337,5 млн долларов запланировано в бюджете на противодействие влиянию Ирана.