Сын Пеле рассказал о плачевном состоянии здоровья "Короля футбола"

11 февраля, 2020, 11:00

Сын Пеле Эдиньо заявил, что у знаменитого бразильского футболиста существенно ухудшилось состояние здоровья

Об этом сообщает Globo Esporte .

По словам Эдиньо, 79-летний Пеле перенес операцию по замене тазобедренного сустава и из-за проблем с реабилитацией не может выходить из дома.

"Он довольно слабый. Перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и реабилитация ни была идеальной. У него есть проблемы с передвижением, которые в свою очередь вызывают у него что-то вроде депрессии. Представьте, он король, всегда был значительной фигурой в мире футбола, а теперь не может нормально ходить. Стесняется этого. Он не хочет выходить из дома, выставлять себя на обозрение. Он стал застенчивым, ведет уединенный образ жизни ", - сказал Эдиньо.