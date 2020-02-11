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Espreso.tvСпортСын Пеле рассказал о плачевном состоянии здоровья "Короля футбола"

Сын Пеле рассказал о плачевном состоянии здоровья "Короля футбола"


фото: globoesporte.globo.com
Сын Пеле Эдиньо заявил, что у знаменитого бразильского футболиста существенно ухудшилось состояние здоровья

Об этом сообщает Globo Esporte .

По словам Эдиньо, 79-летний Пеле перенес операцию по замене тазобедренного сустава и из-за проблем с реабилитацией не может выходить из дома.

"Он довольно слабый. Перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и реабилитация ни была идеальной. У него есть проблемы с передвижением, которые в свою очередь вызывают у него что-то вроде депрессии. Представьте, он король, всегда был значительной фигурой в мире футбола, а теперь не может нормально ходить. Стесняется этого. Он не хочет выходить из дома, выставлять себя на обозрение. Он стал застенчивым, ведет уединенный образ жизни ", - сказал Эдиньо.

  • Напомним, в апреле 2019 Пеле выписали из больницы, куда он попал с серьезным диагнозом.
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