Сутки на Донбассе: оккупанты стреляли из гранатометов

11 февраля, 2020, 08:27

10 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два враждебных обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - со станкового противотанкового гранатомета - 5 выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций, а именно: в районе Орехово - с станковой противотанкового гранатомета - 4 выстрела; рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - с ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Новолуганское - с автоматической станковой гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вчера, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.