Сутки на Донбассе: оккупанты стреляли из гранатометов
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Два враждебных обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - со станкового противотанкового гранатомета - 5 выстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций, а именно: в районе Орехово - с станковой противотанкового гранатомета - 4 выстрела; рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - с ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Новолуганское - с автоматической станковой гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Вчера, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
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