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Espreso.tvОбществоСуд заблокировал сайты ряда онлайн-казино и букмекерских контор

Суд заблокировал сайты ряда онлайн-казино и букмекерских контор


фото: rgweek
Печерский райсуд Киева принял решение о закрытии доступа к почти 60 интернет-сайтам в рамках уголовного производства. Среди заблокированных ресурсов - сайты онлайн-казино, букмекерские ресурсы и несколько интернет-изданий

Соответствующая информация обнародована на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Постановлением от 27 января предусмотрено наложить арест на «имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании целого перечня веб-ресурсов, путем обязательства интернет-провайдеров закрыть к ним доступ в соответствии с частью 2 статьи 42 Закона Украины "О телекоммуникациях".

Постановление приводит перечень из 59 сайтов. Среди них есть, в частности, интернет-издание capital.ua и vgolos.info. Онлайн-казино cosmolot.com.ua и joykasino.net, букмекерские сайты parimathc.com, parimtach.com, и favorit.com.ua. Полный перечень ресурсов можно увидеть на сайте НКРС.

Постановление суда подлежит немедленному исполнению.
 

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