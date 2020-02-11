Стрельба в Мукачево: руководство полиции отстранили от обязанностей

Об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Александр Канцидайло отметил на внеочередной сессии областного совета, передает mukachevo.net.

По его словам сейчас продолжаются 4 служебных проверки. Руководитель полиции Мукачево Михаил Петрище ушел на пенсию, пока назначен новый исполняющий обязанности. Другое руководство Мукачевского городского отделения, по словам Канцидайло, тоже отстранено.

Глава полиции Закарпатья отметил, что новое руководство не связано с местным формированием.