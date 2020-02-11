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Espreso.tvОбществоСтрельба в Мукачево: руководство полиции отстранили от обязанностей

Стрельба в Мукачево: руководство полиции отстранили от обязанностей


фото: mukachevo.net
После стрельбы в Мукачево Закарпатской области от обязанностей отстранили руководство местной полиции

Об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Александр Канцидайло отметил на внеочередной сессии областного совета, передает mukachevo.net.

По его словам сейчас продолжаются 4 служебных проверки. Руководитель полиции Мукачево Михаил Петрище ушел на пенсию, пока назначен новый исполняющий обязанности. Другое руководство Мукачевского городского отделения, по словам Канцидайло, тоже отстранено.

Глава полиции Закарпатья отметил, что новое руководство не связано с местным формированием.

  • Напомним, что в Мукачево, 7 февраля, произошла стрельба на одной из улиц, два человека госпитализированы с огнестрельными ранениями.
  • Городской совет Мукачево обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил ввести в город Нацгвардию из-за стрельбы, которая произошла в городе.
  • 7 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности из-за стрельбы в Мукачево, в результате которой были ранены два человека.
 
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