Коронавирус: Samsung меняет презентацию на крупнейшей в мире мобильной конференции MWC 2020
Об этом сообщает CNET .
Samsung все еще планирует открыть фирменный стенд и присутствовать на выставке, но традиционные закрытые встречи с руководителями компании, которые часто происходят в кулуарах мероприятия, могут быть отменены. Источники сообщают, что причиной стала ситуация с коронавирусом.
Samsung не единственная компания, которая просматривает свое присутствие на MWC, но она самая. Южнокорейская компания продает больше смартфонов, чем любой другой поставщик на планете. Кроме Samsung, планы поменяли такие компании, как Ericsson, LG и NVIDIA.
При этом официально в южнокорейской компании отказались комментировать данную информацию.
Стоит отметить, что на мероприятие не будут допущены представители компаний и посетители, прибывшие из китайской провинции Хубэй. Кроме того, все участники, прибывшие из Китая, должны будут предоставить доказательства того, что в течение 14 дней до начала проведения MWC 2020 они находились за пределами КНР.
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