Коронавирус: Samsung меняет презентацию на крупнейшей в мире мобильной конференции MWC 2020

Об этом сообщает CNET .

Samsung все еще планирует открыть фирменный стенд и присутствовать на выставке, но традиционные закрытые встречи с руководителями компании, которые часто происходят в кулуарах мероприятия, могут быть отменены. Источники сообщают, что причиной стала ситуация с коронавирусом.

Samsung не единственная компания, которая просматривает свое присутствие на MWC, но она самая. Южнокорейская компания продает больше смартфонов, чем любой другой поставщик на планете. Кроме Samsung, планы поменяли такие компании, как Ericsson, LG и NVIDIA.