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Espreso.tvОбществоРоссиянин Кирющенко из "Квартала" работает над запуском телеканала для оккупированного Донбасса

Россиянин Кирющенко из "Квартала" работает над запуском телеканала для оккупированного Донбасса


фото: 1+1
Над запуском нового телевизионного канала для оккупированных территорий работает режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил в интервью РБК-Украина .

По его словам, команда "Студии Квартал 95" не имеет отношения к запуску нового телеканала, однако над проектом работает Кирющенко.

"На сегодняшний день он один из тех людей, которые помогают в формировании концепции этого телеканала", - отметил Бородянский.

Отметим, что Кирющенко имеет российское гражданство, но в 2015 также получил в Украине вид на постоянное жительство.  Это произошло в тот период, когда Кирющенко участвовал в съемках сериала "Слуга народа".

  • Ранее стало известно, что запуск телеканала для оккупированных территорий перенесли на 1 марта 2020 года.
  • Новый телеканал запускается на базе государственного UATV, который был создан Министерством информационной политики в 2015 году для трансляции за рубежом. С середины января он прекратил трансляцию.
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