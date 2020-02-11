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Espreso.tvОбществоРоссия вопреки санкциям нарастила экспорт в США, - СМИ

Россия вопреки санкциям нарастила экспорт в США, - СМИ


фото: reuters
Российская Федерация, несмотря на новые пакеты американских санкций, существенно нарастила экспорт нефти в США

Об этом пишет немецкая газета Die Welt .

Издание пишет, что на фоне ситуации в Сирии и Украины в последнее время отношения между США и Россией ухудшились. В частности, Вашингтон вводится санкции против подрядчиков "Северного потока-2", пытается мешать России в сфере торговли оружием. В то же время Die Welt подчеркивает, что за этой "видимой конкуренцией прячутся менее заметны тенденции".

Например, в октябре 2019 года Россия будет стала второй по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, обойдя при этом Мексику. Die Welt утверждает, что связано с влиянием санкций на потоки товаров на мировом рынке.

Российский экспорт в США укрепился после того, как Вашингтон ввел санкции против Венесуэлы и Ирана, в результате чего поставки из Венесуэлы прекратились полностью. Кроме того, после введения санкций против Ирана по российской нефтью обратилась и Турция.

По данным Die Welt, за 11 месяцев 2019 года Россия будет увеличила экспорт нефти в США на 450%, выручка составила 3,41 млрд долларов.

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