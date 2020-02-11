Рада найдет способ закрепить "формулу Штайнмайера" в законодательстве к "нормандскому саммиту", - Разумков
Об этом голова Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в эфире одного из телеканалов, передает hromadske .
Разумков напомнил, что ближайшие несколько недель депутаты будут заняты рассмотрением законопроекта о рынке земли, поэтому могут возникнуть трудности если механизмом для закрепления "формулы Штайнмайера" будет законопроект.
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"Если мы говорим о рассмотрении законопроекта, выходить из него и заходить в другой, пока не принято решение по этому действительно невозможно. Но есть другие механизмы ... Я думаю, что задержки Верховной Радой Украины для обеспечения интересов государства и возвращения временно оккупированных территорий, деоккупации и реинтеграции Донбасса точно не будет ", - сказал Разумков.
9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров стран нормандского формата. Во встрече приняли участие Владимир Зеленский , Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.
- Напомним, 4 февраля министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил , что руководители МИД стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России могут встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.
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