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Espreso.tvОбществоРада найдет способ закрепить "формулу Штайнмайера" в законодательстве к "нормандскому саммиту", - Разумков

Рада найдет способ закрепить "формулу Штайнмайера" в законодательстве к "нормандскому саммиту", - Разумков


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада найдет механизм для закрепления "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве до следующего саммита "нормандской четверки"

Об этом голова Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в эфире одного из телеканалов, передает hromadske .

Разумков напомнил, что ближайшие несколько недель депутаты будут заняты рассмотрением законопроекта о рынке земли, поэтому могут возникнуть трудности если механизмом для закрепления "формулы Штайнмайера" будет законопроект.

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"Если мы говорим о рассмотрении законопроекта, выходить из него и заходить в другой, пока не принято решение по этому действительно невозможно. Но есть другие механизмы ... Я думаю, что задержки Верховной Радой Украины для обеспечения интересов государства и возвращения временно оккупированных территорий, деоккупации и реинтеграции Донбасса точно не будет ", - сказал Разумков.

9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров стран нормандского формата. Во встрече приняли участие Владимир Зеленский , Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

  • Напомним, 4 февраля министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил , что руководители МИД стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России могут встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

 

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