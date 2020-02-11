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Espreso.tvОбщество"В окружении президента станет немного светлее": Сенцов об увольнении Богдана с должности главы Офиса президента

"В окружении президента станет немного светлее": Сенцов об увольнении Богдана с должности главы Офиса президента


фото: startko.co.ua
Экс-заключенный Кремля, режиссер Олег Сенцов прокомментировал увольнение Андрея Богдана с должности главы Офиса президента

Об этом он написал в Facebook.

"Наконец в окружении президента станет немного светлее. Вскоре станет известно, было ли это влияние только одного человека, или проблема гораздо глубже", - прокомментировал Сенцов.

  • Напомним, 10 февраля появилась информация, что Богдан собрался в отставку.
  • 11 февраля Зеленский уволил Богдана и назначил на его место Ермака.

 

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