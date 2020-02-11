"В окружении президента станет немного светлее": Сенцов об увольнении Богдана с должности главы Офиса президента

11 февраля, 2020, 19:29

Экс-заключенный Кремля, режиссер Олег Сенцов прокомментировал увольнение Андрея Богдана с должности главы Офиса президента

Об этом он написал в Facebook.

"Наконец в окружении президента станет немного светлее. Вскоре станет известно, было ли это влияние только одного человека, или проблема гораздо глубже", - прокомментировал Сенцов.