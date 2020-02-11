"В окружении президента станет немного светлее": Сенцов об увольнении Богдана с должности главы Офиса президента
11 февраля, 2020, 19:29
Экс-заключенный Кремля, режиссер Олег Сенцов прокомментировал увольнение Андрея Богдана с должности главы Офиса президента
Об этом он написал в Facebook.
"Наконец в окружении президента станет немного светлее. Вскоре станет известно, было ли это влияние только одного человека, или проблема гораздо глубже", - прокомментировал Сенцов.
- Напомним, 10 февраля появилась информация, что Богдан собрался в отставку.
- 11 февраля Зеленский уволил Богдана и назначил на его место Ермака.
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