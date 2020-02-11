 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"У меня есть оценка, это неправильно": Бородянский о гастролях украинских артистов

"У меня есть оценка, это неправильно": Бородянский о гастролях украинских артистов


фото: rbc.ua
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пока не знает, как решить вопрос с гастролями украинских артистов в России

Об этом он сказал в интервью " РБК-Украина ".

"Я говорил, что есть вещи, которые нормируют отношения между странами. Культурная сфера - есть то, что нормирует отношения. У нас ненормальные отношения с Россией. Они сегодня наш враг. И я считаю, когда наши артисты ездят в Россию выступать - это автоматически приводит к упорядочения отношений. Я точно с этим не могу согласиться. Относительно запретов, санкций и т.д. - это сложный вопрос, потому что запрещать - это неправильно, я считаю ", - сказал Бородянский.

Комментируя творческие вечера советника президента доктора Евгения Комаровского в России, Бородянский заявил, что "категорически против такого нормирования отношений с Россией", но и не знает, "через какой инструмент сделать это нормирование невозможным".

"Вопросом гастролей наших артистов за рубежом я не занимался. И у меня сейчас нет обстоятельного ответа, что надо с этим делать. Но у меня есть оценка, что это неправильно. И здесь не сработали этические нормы", - добавил Бородянский.

Министр также добавил, что ему не нравится идея с возможностью введения дополнительного налога на заработок артистов в России, потому что это "значит, что можно откупиться".

  • Напомним, Бородянский намерен продлить запрет российских соцсетей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

11 февраля, 2020 вторник

10 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать