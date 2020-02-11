"У меня есть оценка, это неправильно": Бородянский о гастролях украинских артистов

11 февраля, 2020, 12:23

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пока не знает, как решить вопрос с гастролями украинских артистов в России

Об этом он сказал в интервью " РБК-Украина ".

"Я говорил, что есть вещи, которые нормируют отношения между странами. Культурная сфера - есть то, что нормирует отношения. У нас ненормальные отношения с Россией. Они сегодня наш враг. И я считаю, когда наши артисты ездят в Россию выступать - это автоматически приводит к упорядочения отношений. Я точно с этим не могу согласиться. Относительно запретов, санкций и т.д. - это сложный вопрос, потому что запрещать - это неправильно, я считаю ", - сказал Бородянский.

Комментируя творческие вечера советника президента доктора Евгения Комаровского в России, Бородянский заявил, что "категорически против такого нормирования отношений с Россией", но и не знает, "через какой инструмент сделать это нормирование невозможным".

"Вопросом гастролей наших артистов за рубежом я не занимался. И у меня сейчас нет обстоятельного ответа, что надо с этим делать. Но у меня есть оценка, что это неправильно. И здесь не сработали этические нормы", - добавил Бородянский.

Министр также добавил, что ему не нравится идея с возможностью введения дополнительного налога на заработок артистов в России, потому что это "значит, что можно откупиться".