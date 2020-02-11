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Espreso.tvОбщество"Суд" в Крыму освободил директора ялтинского зоопарка Зубкова из-под ареста

"Суд" в Крыму освободил директора ялтинского зоопарка Зубкова из-под ареста

Подконтрольный России Верховный суд Крыма принял решение об изменении меры пресечения в отношении владельца зоопарка "Сказка" Олега Зубкова

Сообщается, что Зубкову нельзя выходить на улицу с 22:00 до 6:00. Также суд обязал бизнесмена прибывать на каждое заседание.

3 февраля подконтрольный России Белогорский районный суд во время заседания по делу укушенной в парке "Тайган" туристки Ольги Соломиной арестовал крымского бизнесмена Олега Зубкова.

Адвокат Арман Петросян назвал незаконным изменение меры пресечения Зубкову с подписки о невыезде на арест на два месяца. Защита намерена обжаловать решение суда об аресте.

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