"Разница есть и разница будет": Климкин прокомментировал замену Богдана Ермаком и назвал вызовы для главы ОПГ

11 февраля, 2020, 22:28

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что назначение Андрея Ермака главой Офиса президента Украины вместо уволенного Андрея Богдана повлияет на политический курс страны

Об этом Климкин заявил в программе "Итоги с Анной Валевской" в эфире Еспресо.TV.

"Мы от европейской политической модели очень далеко. Наша политика персональная, она зависит от персоналий. Поэтому разница есть и разница будет. Я сегодня, когда увидел забавное заявление, что от смены руководителя ОПГ наш политический курс не изменится, оно меня просто радует. Я не знаю, кто там в ОПУ производит эти заявления", - сказал Климкин.

Экс-глава МИД также заявил о вызовах для нового главы ОПГ.

"Есть несколько вызовов. Господин Ермак много занимался внешнеполитическими коммуникациями, есть реальные достижения - это обмен и не только. Я считаю, что все, что делает Путин, - это все равно эмоциональная воронка для президента. Но, как у руководителя ОПГ, у него будет внешнее измерение и внутреннее измерение, он их должен как-то менеджерить. Я не верю, что он будет менеджером в контексте чисто внутреннего измерения. То есть, то, что он будет это делать, - это безусловно, но, тем не менее, и персональный баланс изменится и, условно, и ситуативная модель, которая есть вокруг президента Зеленского, она а также изменится", - добавил Климкин.

Экс-министр подчеркнул, что главным вызовом для Ермака будет запрос на изменения в условиях отсутствия во властной команде долгосрочной стратегии.

"Кадровая перезагрузка будет происходить, это совершенно нормально, поскольку сейчас политика ситуативная, нет видения, нет стратегии. Признаки того, что есть отдельные блоки, они появляются. Но большого видения и большой структурированной стратегии, понятной людям, - ее нет . Но есть стремление к перезагрузке, к изменениям. На это есть запрос. Это фактически и будет ключевым вызовом и для господина Ермака, поскольку требуются результаты", - пояснил Климкин.

При этом экс-глава МИД отметил, что сейчас за ситуацию в стране в конечном счете отвечает лично президент.

"В конце концов в нашей сегодняшней реальности за все в конечном счете отвечает президент. Сейчас господин Ермак поднял на себя два измерения - внешнее и внутреннее", - подытожил Климкин.