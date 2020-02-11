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Espreso.tvОбщество"Газпром" назвал сроки запуска "Северного потока-2"

"Газпром" назвал сроки запуска "Северного потока-2"


фото: reuters
Запуск газопровода "Северный поток-2" ожидается в конце 2020 года

Об этом говорится в презентации "Газпрома", сообщает РИА Новости.

"Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый. Другая половина средств - 4,75 млрд евро - приходится на "Газпром".

Один из вариантов достройки магистрали - российскими мощностями. В 2015 году Газпром купил многоцелевое строительное судно "Академик Черский". Сейчас оно проходит масштабную модернизацию.

Напомним, по оценке директора Евразийского центра Атлантического совета США Джон Хербст, строительство российского газопровода "Северный поток-2" задержится на два года или даже больше .

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