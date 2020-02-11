"Ермак - известный персонаж российской истории": реакция соцсетей на кадровые изменения в Офисе президента

11 февраля, 2020, 12:35

Украинские соцсети молниеносно отреагировали на отставку с должности главы Офиса президента Андрея Богдана и назначение туда помощника президента Андрея Ермака - досталось обоим

Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей Facebook.

Владимир Вятрович ставит вопрос:

Так отреагировал политический эксперт Денис Рыбачек:

Главред "Петра и Мазепы" Макс Гадюкин отметил шутку депутата Бужанского:

Основатель партии "Демократическая топор" Александр Нойнець заметил: "Какаяразница, главное, чтобы они все были заасфальтированы."

Политический обозреватель Евгений Магда отреагировал дважды:

Журналист и бывший нардеп Сергей Высоцкий заявил, что назначение Ермака приближает нас к попытке капитуляции и кризиса.