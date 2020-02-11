"Ермак - известный персонаж российской истории": реакция соцсетей на кадровые изменения в Офисе президента
11 февраля, 2020, 12:35
Украинские соцсети молниеносно отреагировали на отставку с должности главы Офиса президента Андрея Богдана и назначение туда помощника президента Андрея Ермака - досталось обоим
Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей Facebook.
Владимир Вятрович ставит вопрос:
Так отреагировал политический эксперт Денис Рыбачек:
Главред "Петра и Мазепы" Макс Гадюкин отметил шутку депутата Бужанского:
Основатель партии "Демократическая топор" Александр Нойнець заметил: "Какаяразница, главное, чтобы они все были заасфальтированы."
Политический обозреватель Евгений Магда отреагировал дважды:
Журналист и бывший нардеп Сергей Высоцкий заявил, что назначение Ермака приближает нас к попытке капитуляции и кризиса.
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