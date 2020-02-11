 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Ермак - известный персонаж российской истории": реакция соцсетей на кадровые изменения в Офисе президента

"Ермак - известный персонаж российской истории": реакция соцсетей на кадровые изменения в Офисе президента


фото: zik
Украинские соцсети молниеносно отреагировали на отставку с должности главы Офиса президента Андрея Богдана и назначение туда помощника президента Андрея Ермака - досталось обоим

Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей Facebook.

Владимир Вятрович ставит вопрос:

Так отреагировал политический эксперт Денис Рыбачек:

Главред "Петра и Мазепы" Макс Гадюкин отметил шутку депутата Бужанского:

Основатель партии "Демократическая топор" Александр Нойнець заметил: "Какаяразница, главное, чтобы они все были заасфальтированы."

Политический обозреватель Евгений Магда отреагировал дважды:

Журналист и бывший нардеп Сергей Высоцкий заявил, что назначение Ермака приближает нас к попытке капитуляции и кризиса.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 февраля, 2020 вторник

больше новостей

11 февраля, 2020 вторник

10 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать