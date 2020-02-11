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Espreso.tvСпортПромоутер Усика объяснил, почему перенесли бой с Чисорой

Промоутер Усика объяснил, почему перенесли бой с Чисорой


фото: BoxingScene
Промоутер Александра Усика заявил, что бой с британцем Дереком Чисорой был перенесен из-за проблем у украинца с локтем

Об этом сообщает "Трибуна" .

По словам Красюка, второй бой Усика в супертяжелом весе был отложен до мая из-за проблем боксера с локтем. Однако о травме или рецидиве речь не идет.

"Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, не хочется рисковать", - сказал Красюк.

Сам Усик в прямом эфире в Instagram также подтвердил, что у него нет травмы.

 

 

 

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