Промоутер Усика объяснил, почему перенесли бой с Чисорой
11 февраля, 2020, 15:44
Промоутер Александра Усика заявил, что бой с британцем Дереком Чисорой был перенесен из-за проблем у украинца с локтем
Об этом сообщает "Трибуна" .
По словам Красюка, второй бой Усика в супертяжелом весе был отложен до мая из-за проблем боксера с локтем. Однако о травме или рецидиве речь не идет.
"Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, не хочется рисковать", - сказал Красюк.
Сам Усик в прямом эфире в Instagram также подтвердил, что у него нет травмы.
- Напомним, 10 февраля сопромоутер Александра Усика заявил, что бой против Дерека Чисоры перенесли на май из-за травмы украинского боксера .
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-