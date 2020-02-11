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Espreso.tvОбществоПравительство продолжит политику низкой инфляции, - Милованов

Правительство продолжит политику низкой инфляции, - Милованов

Кабинет Министров Украины продолжит поддерживать политику низкой и стабильной инфляции

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook, комментируя информацию Госкомстата о низкой инфляции в Украине.

"Низкая и контролируемая инфляция - это залог экономического роста в долгосрочном периоде условие для низких номинальных и реальных процентных ставок", - отметил Милованов.

Он отметил, что в истории почти нет примеров стран, которые имели устойчивый экономический рост высокими темпами в условиях значительной инфляции.

"Именно поэтому Правительство и в дальнейшем будет поддерживать политику низкой и стабильной инфляции как необходимой предпосылки для экономического роста", - заверил министр.

Милованов добавил, что в связи с тем, что инфляция сейчас ниже целевого диапазона Нацбанка, есть основания для продолжения снижения процентных ставок в ближайшие месяцы.

"Это будет создавать дополнительные стимулы для ускорения экономического роста уже в этом году и будет поддерживать инициативы правительства, в частности для программ поддержки инвестиционных проектов для украинских микро- и малых предприятий, восстановление ипотечного кредитования, запуска большого строительства и т.п.", - отметил он.

  • Напомним, на днях в Госстате сообщили, что инфляция за год в Украине снизилась до 3,2%. А по итогам 2019 инфляция в Украине составила 4,1%.
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