Правительство продолжит политику низкой инфляции, - Милованов

11 февраля, 2020, 11:22

Кабинет Министров Украины продолжит поддерживать политику низкой и стабильной инфляции

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook, комментируя информацию Госкомстата о низкой инфляции в Украине.

"Низкая и контролируемая инфляция - это залог экономического роста в долгосрочном периоде условие для низких номинальных и реальных процентных ставок", - отметил Милованов.

Он отметил, что в истории почти нет примеров стран, которые имели устойчивый экономический рост высокими темпами в условиях значительной инфляции.

"Именно поэтому Правительство и в дальнейшем будет поддерживать политику низкой и стабильной инфляции как необходимой предпосылки для экономического роста", - заверил министр.

Милованов добавил, что в связи с тем, что инфляция сейчас ниже целевого диапазона Нацбанка, есть основания для продолжения снижения процентных ставок в ближайшие месяцы.

"Это будет создавать дополнительные стимулы для ускорения экономического роста уже в этом году и будет поддерживать инициативы правительства, в частности для программ поддержки инвестиционных проектов для украинских микро- и малых предприятий, восстановление ипотечного кредитования, запуска большого строительства и т.п.", - отметил он.