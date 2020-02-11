Полный спортзал детей: Роналду удивил фанатов необычной тренировкой
11 февраля, 2020, 20:44
Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду провел необычную тренировку со своими тремя детьми в спортзале
Видео футболист опубликовал в Instagram.
"Никаких оправданий", - написал Роналду под роликом.
Дочь футболиста сидела на его животе, пока он выполнял физические упражнения, остальные дети Роналду бегали по спортзалу.
В текущем сезоне 35-летний португалец провел 28 матчей, забил 23 гола и отдал 3 результативные передачи. "Ювентус", за который и выступает Криштиану Роналду, занимает первую строчку, которую делит с миланским "Интером".
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