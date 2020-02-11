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Espreso.tvОбществоПоджог автомобиля журналистки: могут быть причастны полицейский и ранее судимый контрабандист, - ОГПУ

Поджог автомобиля журналистки: могут быть причастны полицейский и ранее судимый контрабандист, - ОГПУ

Под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области сообщили о подозрении вероятному заказчику, пособнику и подстрекателю поджога автомобиля львовской корреспондентки "Радио Свобода"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По версии следствия, в совершении указанного преступления подозревается ранее судимый львовянин, известный в криминальном мире по контрабандные схемы и хищения топлива из Львовской железной дороги. Кроме того, по мнению следствия, к совершению указанного преступления, вероятно, причастен работник Франковского отдела полиции ГУ ЧП во Львовской области, который в сговоре с инициатором, подыскивал исполнителя, подстрекал его к совершению преступления и передавал деньги за выполненную "работу". Ему заочно сообщено о подозрении и объявлен в розыск ", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании вероятному заказчику меры пресечения в виде содержания под стражей, а работнику полиции - ходатайство о предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд с целью рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Предварительная правовая квалификация данного преступления по ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) УК Украины. Следственные действия в указанном уголовном производстве осуществляли прокуроры совместно со следователями и оперативными работниками Управления СБУ во Львовской области.

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