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Espreso.tvСпортПеред титульным боем: непобедимый украинский боксер уволил тренера

Перед титульным боем: непобедимый украинский боксер уволил тренера


фото: facebook
Украинский боксер Денис Бринчик перед боем и титул WBO International против аргентинца Эктора Сармьенто сменил тренера

Об этом сообщает "Трибуна" .

О том, что у обладателя титула WBO International (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) Дениса Беринчика сменился тренер стало известно во время открытой тренировки боксера.

Новым тренером украинца стал Егор Голуб, который заменил Станислава Григорука. Он будет готовить Берчника к защите титула против Сармьенто, который состоится 22 февраля в Броварах.

31-летний Денис Беринчик выиграл на профессиональном ринге все свои 12 боев.

  • 7 февраля стало известно, что Денис Беринчик  будет защищать титул WBO International в легком весе 22 февраля против Эктора Сармьенто.
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