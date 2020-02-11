Перед титульным боем: непобедимый украинский боксер уволил тренера

11 февраля, 2020, 14:44

Украинский боксер Денис Бринчик перед боем и титул WBO International против аргентинца Эктора Сармьенто сменил тренера

Об этом сообщает "Трибуна" .

О том, что у обладателя титула WBO International (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) Дениса Беринчика сменился тренер стало известно во время открытой тренировки боксера.

Новым тренером украинца стал Егор Голуб, который заменил Станислава Григорука. Он будет готовить Берчника к защите титула против Сармьенто, который состоится 22 февраля в Броварах.

31-летний Денис Беринчик выиграл на профессиональном ринге все свои 12 боев.