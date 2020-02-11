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Espreso.tvОбществоПассажирский самолет из Нью-Йорка в Лондон установил рекорд скорости благодаря попутному ветру

Пассажирский самолет из Нью-Йорка в Лондон установил рекорд скорости благодаря попутному ветру


фото: British Airways
Авиалайнер Boeing 747 компании British Airways прилетел из Нью-Йорка в Лондон на 2 часа раньше запланированного времени, установив рекорд

В этом ему "помог" попутный ветер, сообщает Голос Америки.

"Мощный попутный ветер помог авиалайнеру Boeing 747 компании British Airways прилететь из Нью-Йорка в Лондон на 2 часа раньше запланированного времени", - говорится в сообщении.


Как отмечается, 5554 километра через Атлантику самолет преодолел за 4:00 56 минут, и это рекорд для такого маршрута пассажирского самолета. Максимальная скорость авиалайнера достигла 1327 километров в час.

Сверхбыстрым перелет стал из-за  попутного ветра скоростью до 322 километров в час. Метеорологи называют такое явление высотным струйным течением - это быстрые и узкие воздушные течения в атмосфере Земли. Они могут влиять на скорость самолетов, однако также ощущаются как зона турбулентности.

Это же атмосферное явление усилило шторм Сиаrа, который двигался на Великобританию. На земле шторм привел к разрушительным порывам ветра и сверхвысоким волнам. А два крупнейших аэропорта ЕС - во Франкфурте и Амстердаме - вынуждены были отменить более 200 рейсов.

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