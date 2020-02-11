Пассажирский самолет из Нью-Йорка в Лондон установил рекорд скорости благодаря попутному ветру
В этом ему "помог" попутный ветер, сообщает Голос Америки.
"Мощный попутный ветер помог авиалайнеру Boeing 747 компании British Airways прилететь из Нью-Йорка в Лондон на 2 часа раньше запланированного времени", - говорится в сообщении.
Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is # BA112 at 4hr56m. # VS4 in 4:57, and # VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6 https://t.co/kMhjCqdEtt- Flightradar24 (@ flightradar24) February 9, 2020
If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh
Как отмечается, 5554 километра через Атлантику самолет преодолел за 4:00 56 минут, и это рекорд для такого маршрута пассажирского самолета. Максимальная скорость авиалайнера достигла 1327 километров в час.
Сверхбыстрым перелет стал из-за попутного ветра скоростью до 322 километров в час. Метеорологи называют такое явление высотным струйным течением - это быстрые и узкие воздушные течения в атмосфере Земли. Они могут влиять на скорость самолетов, однако также ощущаются как зона турбулентности.
Это же атмосферное явление усилило шторм Сиаrа, который двигался на Великобританию. На земле шторм привел к разрушительным порывам ветра и сверхвысоким волнам. А два крупнейших аэропорта ЕС - во Франкфурте и Амстердаме - вынуждены были отменить более 200 рейсов.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-