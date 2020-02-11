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Espreso.tvОбществоПарламент Северной Македонии ратифицировал вступление страны в НАТО

Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление страны в НАТО

Во вторник, 11 февраля, парламент Северной Македонии ратифицировал соглашение о том, чтобы страна стала 30-м членом НАТО

Об этом сообщает The New York Times .

Все 114 депутатов, присутствующих в 120-местном парламенте, проголосовали в поддержку ратификации, а возле здания подняли флаг НАТО. Голосование провели досрочно, поскольку действующий парламент должны распустить в конце недели - перед выборами, намеченными на 12 апреля.

"Присоединившись к этому альянсу, мы не просто присоединяемся к международной организации. Членство в мощном военно-политическом альянсе мира - это привилегия, но и большая ответственность", - сказал парламентариям перед голосованием президент Северной Македонии Стево Пендаровский, назвав ратификацию соглашения "главным шагом в довершении македонской государственности и гарантией территориальной целостности и суверенитета".

Сейчас единственным членом НАТО, который еще не одобрил вступление Северной Македонии в НАТО, является Испания. Ожидается, что соответствующее голосование в испанском парламенте состоится в марте.

  • Напомним, в декабря 2019 году вступление Северной Македонии в НАТО согласовали США.
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