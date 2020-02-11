Основные дороги обновим за 2-3 года, - глава Укравтодора

11 февраля, 2020, 17:33

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков считает, что в течение двух-трех лет можно обновить основную сеть автотрасс страны

Об этом он заявил во время презентации планов по дорожному строительству в 2020 году "Сшить Украину".

"Я думаю, что страна имеет шанс получить нормальные дороги, за два-три года обновить основную сеть, но за этот год мы можем показать действительно беспрецедентный уровень, беспрецедентный объем строительства", - сказал он.

"Людям безразлично, сколько мы километров сделаем. Если люди в своем регионе увидят, что что-то происходит, что появились нормальные дороги - это и есть нашим результатом. Но мы не отказываемся от плана по километрам", - добавил Кубраков.