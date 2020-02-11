Основные дороги обновим за 2-3 года, - глава Укравтодора
11 февраля, 2020, 17:33
Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков считает, что в течение двух-трех лет можно обновить основную сеть автотрасс страны
Об этом он заявил во время презентации планов по дорожному строительству в 2020 году "Сшить Украину".
"Я думаю, что страна имеет шанс получить нормальные дороги, за два-три года обновить основную сеть, но за этот год мы можем показать действительно беспрецедентный уровень, беспрецедентный объем строительства", - сказал он.
"Людям безразлично, сколько мы километров сделаем. Если люди в своем регионе увидят, что что-то происходит, что появились нормальные дороги - это и есть нашим результатом. Но мы не отказываемся от плана по километрам", - добавил Кубраков.
- Напомним, с 1 марта в Украине планируется начать массовое дорожное строительство, анонсировали как президент Владимир Зеленский , так и премьер-министр Алексей Гончарук. Зеленский сообщил, что в 2020 году планируется обновить 4000 километров дорог государственного значения, на что выделяются рекордные 85 млрд грн. Что касается дорог местного значения, то, по словам Зеленского, в 2020 году на них выделяется 22,2 млрд грн.
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