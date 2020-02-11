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Espreso.tvОбществоОкровавленные мальчики и победобесие: в Москве в саду повесили фото детей в образе советских солдат

Окровавленные мальчики и победобесие: в Москве в саду повесили фото детей в образе советских солдат


фото: Олексій Бігільдін
В России выпустили новые пропагандистские фотокалендари с детьми в форме советских солдат ко Дню Победы

Об этом сообщил житель Москвы Алексей Бигильдин в Facebook, передает российское издание Openmedia.

В одном из московских детских садов развесили плакаты с окровавленными детьми, пожаловался у себя в Facebook москвич Алексей Бигильдин. По его словам, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне календарь с фото детей в образе бойцов советской армии он увидел в саду, куда ходят его дети. По словам Бигильдина, в детском учреждении предлагают сделать фотосессию в таком же стиле.

Эти подарочные календари были созданы по заказу компании "Мастерхост", которая предлагает услуги хостинга сайтов и регистрации доменов.

Представитель компании рассказал журналистам, что календари "Мастерхост" создавал как спецпроект, посвященный "сыновьям полка". На фото - дети сотрудников компании, которые согласились принять участие в такой фотосессии.

"Концепция календаря полностью разработана нами. За основу взяты реальные фотографии времен войны, это их, можно так сказать, реконструкции. Каждую деталь мы продумывали, гримеров привлекали, костюмы заказывали - перешивали настоящую форму военных времен с настоящей фурнитурой. Оружие для фотосессии предоставили музеи. По поводу декораций мы сотрудничали с парком "Патриот", - описала историю создания календаря пресс-секретарь компании.

В компании не назвали стоимость создания этих календарей, объяснив, что деньги дал анонимный спонсор.

"Он горел этой идеей, он патриот. Мы предлагали написать ему благодарность в календарях, но он отказался публично называть себя", - сказала представитель "Мастерхоста".

"Мы сегодня в интернете видели недовольство родителей календарем, который кто-то разобрал на листки и развесил в детском саду, но понятия не имеем, кто бы мог это сделать. Точно не наш фотограф", - сказала она.

Сам "Мастерхост", по ее словам, отправил пять таких календарей в Сирию командующим российскими частями в этой стране. Появлением календаря в детском саду уже заинтересовался департамент образования и науки мэрии Москвы. Его коллега Иван Смирнов в комментариях у автора исходного поста попросил сообщить номер детского сада, где это произошло, чтобы провести проверку.

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