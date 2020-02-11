Оккупанты продлили арест 14 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

11 февраля, 2020, 22:59

Четырнадцати фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" на месяц продлили арест в СИЗО

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Кировский районный суд российского Ростова-на-Дону до 15 марта продлил меру пресечения Асаны Яникова, Алиму Каримову, Акиму Бекирову, Иззету Абдуллаеву и Сеитвели Сейтабдиеву.

Аналогичное решение объявили Октябрьский районный Ростова-на-Дону и Таганрогский городской суды, оставив под стражей Эрфана Османова и Сейрана Муртазу.

В подконтрольном России Киевском районном суде Симферополя, а также Верховном суде Крыма была продлена мера пресечения Сервету Газиеву, Энверу Аметову, Шабану Умерову, Тофику Абдулгазиеву, Рустему Шейхалиеву, Белялу Адилову и Эскендеру Сулейманову.

Все заседания, кроме одного - в Киевском районном суде Симферополя - проходили в закрытом режиме.

"Мера пресечения продлена на месяц, поскольку в марте будет год с момента ареста ребят. Через месяц дело попадет в подсудность Ростовского областного суда. Все наши подзащитные в выступлениях ссылаются на четвертую Женевскую конвенцию, а также на международные резолюции, в которых говорится об оккупации Крыма . Они также обращают внимание суда на то, что являются гражданами Украины", - рассказал адвокат Эмиль Курбединов.

По словам Курбединова, у многих фигурантов этого дела в условиях следственного изолятора ухудшилось состояние здоровья.

"У кого-то появились проблемы с зубами, у кого-то - боли в почках, у кого-то - в спине. Медицинскую помощь в СИЗО предоставляют посредственно. Во всех случаях сотрудники следственного изолятора отказываются проводить качественное обследование", - рассказал Курбединов.

Адвокат также отметил, что завтра, 12 февраля, ожидается судебное заседание о продлении меры пресечения в отношении еще одного фигуранта этого дела - Руслана Сулейманова.