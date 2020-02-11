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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе обстреляли Орехово и Пески

Оккупанты на Донбассе обстреляли Орехово и Пески

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник вел огонь по нашим позициям с запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем.

Один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов был зафиксирован рядом с Песками, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял наши позиции недалеко от населенного пункта Орехово, где выпустил 4 мины из 120-мм миномета и совершил 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

Сегодня, 11 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

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