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Espreso.tvСпортНечего гневить Бога: В "Шахтере" отреагировали на желание Тайсона покинуть клуб

Нечего гневить Бога: В "Шахтере" отреагировали на желание Тайсона покинуть клуб


фото: shakhtar.com
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что донецкий клуб отпустит бразильского футболиста Тайсона, только если получит финансово выгодное предложение

Об этом сообщает "Футбол 1" .

По словам Палкина, у Тайсона есть действующий контракт с "Шахтером", где прописана сумма отступных, за которую бразильца может купить другой клуб.

"Мне сложно комментировать, потому что на самом деле те сообщения, которые он оставляет в соцсетях, они двоякие, порой непонятно, чего они вообще относятся. У нас есть контракт с ним. В контракте есть прописная сумма, за сколько мы его отпустим. Это было известно агентам и всем связанным людям очень давно. Поэтому если за него готовы были заплатить эту сумму, по никаких нет, разговоров бы не было ", - пояснил Палкин.

Гендиректор "Шахтера" добавил, что Тайсон приличную зарплату и посоветовал ему не гневить Бога.

"Если потенциальные клубы не готовы платить, то на этом все заканчивается. Тайсон серьезную зарплату, поэтому, скажем так, гневить бога ему нечего здесь. Условия у него прекрасные со всех сторон. Поэтому контракт нужно выполнять", - сказал Палкин.

Контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.

31-летний бразилец в сезоне 2019/20 сыграл 20 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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