Не пускают в РФ: подозреваемая в госизмене женщина, которую передали "ДНР" в рамках обмена, пожаловалась на жизнь

11 февраля, 2020, 21:28

Подозреваемая в государственной измене украинка Дарья Мастикашева, которую передали оккупантам из "ЛНР/ДНР" в рамках обмена пленными, заявила, что ей запретили покидать временно оккупированные территории

Об этом сообщает НВ.

Видеообращение Мастикашевой обнародовал адвокат Валентин Рыбин. По словам защитника, Мастикашеву незаконно удерживают в "ДНР".

Она записала видео 10 февраля на контролируемом боевиками контрольно-пропускном пункте Успенка в Донецкой области.

По словам Мастикашевой, на границе с Россией ее завернули назад и сказали явиться в так называемое "МГБ".

"Я находилась более сорока дней в Донецке по непонятным для меня причинам. Меня удерживали в больнице, якобы лечили, но на самом деле этого не было. Сейчас я приехала на КПП Успенка, чтобы уехать из Донецка в Россию. Мне в пересечении границы было отказано по непонятным причинам. Было сказано вернуться в город Донецк на бульвар Шевченко, 26 в службу "МГБ". Прошу убедительно помочь мне пересечь сейчас границу и вернуться к своему ребенку, который меня ждет", - заявила Мастикашева.

Дарью Мастикашеву передали на оккупированные территории в рамках обмена пленными 29 декабря 2019 г.

Ей инкриминируют действия, направленные "на нанесение ущерба суверенитету и информационной безопасности Украины".

В 2017 году она с Александром Каратау организовала выезд в Россию бывших украинских военных, участников боевых действий на Донбассе, под предлогом работы на строительных объектах.

По данным стороны обвинения, в России бывшие бойцы должны были использоваться в диверсиях, срежиссированных российскими спецслужбами.