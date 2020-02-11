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Espreso.tvОбществоМетро на Виноградарь: СБУ проводит обыски в "Киевметрострое" по поводу хищения 1,7 млрд грн

Метро на Виноградарь: СБУ проводит обыски в "Киевметрострое" по поводу хищения 1,7 млрд грн

Следователи и оперативные работники СБУ осуществляют обыски в структурных подразделениях ОАО "Киевметрострой", их должностных лиц, а также отделениях "Укргазбанка" и ряда частных структур

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Эти структуры, вероятно, задействованы в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро", - говорится в сообщении.

Речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе г.. Киева.

  • По ходатайству Офиса Генпрокурора следственный судья Печерского райсуда Киева наложил арест на денежные средства на счетах ОАО "Киевметрострой" для предотвращения мошенничества со средствами на строительство участка метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.
  • Напомним, Кличко заверил , что никаких сбоев в строительстве нет.
  • ПАО "Киевметрострой" запустил сайт с подробной информацией о строительстве метро на Виноградарь.
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