Метро на Виноградарь: СБУ проводит обыски в "Киевметрострое" по поводу хищения 1,7 млрд грн

11 февраля, 2020, 15:48

Следователи и оперативные работники СБУ осуществляют обыски в структурных подразделениях ОАО "Киевметрострой", их должностных лиц, а также отделениях "Укргазбанка" и ряда частных структур

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Эти структуры, вероятно, задействованы в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро", - говорится в сообщении.

Речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе г.. Киева.